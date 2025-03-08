اندلاع حريق هائل في مخازن مواد تموينية غرب غزة

اندلع حريق ضخم بمخازن تحتوي على مواد تموينية، مساء اليوم السبت، في شارع النصر غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي، إن طواقم الإطفاء سيطرت بصعوبة على حريق هائل اندلع في مخازن تحتوي على مواد تموينية في شارع النصر غربي مدينة غزة.

اندلاع حريق بمخازن مواد تموينية في شارع النصر شمالي مدينة غزة والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه pic.twitter.com/U1MslosClf — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 8, 2025

أكد البيان أنه تم الاستعانة بمركبات إطفاء من المحافظة الوسطى في محاولة لمحاصرة الحريق قبل تمدده لمنازل المواطنين، موضحا أنه تم إخلاء مركز لإيواء النازحين مجاور للمكان كإجراء احترازي.

وأظهرت مشاهد تصاعد ألسنة النيران والدخان، من المخازن المشتعلة، فيما تحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحريق، بمعدات قليلة، بسبب تدمير الاحتلال لمعظم مركباته.

الدفاع المدني في غزة يحاول السيطرة على حريق هائل اندلع في مخازن تحتوي مواد تموينية غربي مدينة غزة#غزة #فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/pgmTSDLwiB — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 8, 2025

ودمَّر جيش الاحتلال كلياً وجزئياً خلال حرب الإبادة ما نسبته 85% من مركبات الجهاز، إذ استهدف 61 مركبة من إجمالي 72 مركبة متنوعة ما بين: مركبات إطفاء وإنقاذ، وتدخل سريع، ومركبات إسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين