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بالفيديو اندلاع حريق هائل في مخازن مواد تموينية غرب غزة

08 مارس 2025 . الساعة 19:46 بتوقيت القدس
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اندلع حريق ضخم بمخازن تحتوي على مواد تموينية، مساء اليوم السبت، في شارع النصر غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي، إن طواقم الإطفاء سيطرت بصعوبة على حريق هائل اندلع في مخازن تحتوي على مواد تموينية في شارع النصر غربي مدينة غزة.

أكد البيان أنه تم الاستعانة بمركبات إطفاء من المحافظة الوسطى في محاولة لمحاصرة الحريق قبل تمدده لمنازل المواطنين، موضحا أنه تم إخلاء مركز لإيواء النازحين مجاور للمكان كإجراء احترازي.

وأظهرت مشاهد تصاعد ألسنة النيران والدخان، من المخازن المشتعلة، فيما تحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحريق، بمعدات قليلة، بسبب تدمير الاحتلال لمعظم مركباته.

ودمَّر جيش الاحتلال كلياً وجزئياً خلال حرب الإبادة ما نسبته 85% من مركبات الجهاز، إذ استهدف 61 مركبة من إجمالي 72 مركبة متنوعة ما بين: مركبات إطفاء وإنقاذ، وتدخل سريع، ومركبات إسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حريق #مساعدات إنسانية

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