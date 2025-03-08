إصابتان بجريمتي إطلاق نار في النقب وقلنسوة

أصيب فلسطينيان، مساء اليوم السبت، بجروح خطيرة؛ جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار في مدينتي قلنسوة بمنطقة المثلث الجنوبي ورهط بمنطقة النقب، في الداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وقالت مصادر محلية إن شابًا (31 عاما) نُقل إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع المحتلة، بعد تقديم العلاجات الأولية له إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في منطقة رهط بالنقب المحتل، جنوبي فلسطين المحتلة.

وصرحت مصادر طبية بأن "الشاب كان بوعيه الكامل وعانى من إصابات اخترقت جسده، وعلى الفور قدمنا له علاجات منقذة للحياة ونقلناه بسيارة العلاج المكثف وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية وطبية متطابقة أن شابًا (35 عاما) عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إثر جريمة إطلاق نار في مدينة قلنسوة، وسط فلسطين المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين