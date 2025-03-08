إصابة 10 مواطنين في قصف وإطلاق نار إسرائيلي وسط وجنوب القطاع

أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة إسرئيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، فتحت نيرانها صوب المواطنين على شارع صلاح الدين قرب مفترق الشهداء وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

كما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأصيب 7 مواطنين بجروح متفاوتة في قصف من مسيّرة للاحتلال على جرافة كانت تقوم بإزالة ركام منزل في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وصباح اليوم السبت، استشهد اثنين من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,453 شهيدا، و11860 جريحا منذ بدء حرب الإبادة على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين