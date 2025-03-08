قوات الاحتلال تقتحم مستشفى في جنين وتحتجز صحفيين بداخله

اقتحمت جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وألقت قنبلة غاز داخله، إلى جانب إغلاقها المدخل الشرقي للمخيم المحاصرلليوم الـ47 تواليا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الصحفيين داخل المستشفى ومنعت المرضى، في حين وثقت صور انتشار عناصر قوات الاحتلال أمام بوابات المستشفى.

وأفادت كذلك بإغلاق جيش االحتلال مدخل مخيم جنين الشرقي، في وقت دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة بينها مدرعات إلى جنين.

كما قالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال يواصل حرق منازل المواطنين في مخيم جنين، إلى جانب هدمه منزلا لعائلة في حارة السمران داخل المخيم.

في حين قالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين إن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على جنين لليوم الـ47 يوماً، وللأسبوع الثاني من رمضان يمنع الاحتلال إقامة الأذان والصلاة في مساجد المخيم.

و خلّف العدوان المستمر على مدينة جنين 31 شهـيداً وعشرات الجرحى، وأشارت اللجنة إلى أن هناك 20 ألف نازح أي 90% من سكان مخيم جنين.

وأضافت اللجنة الإعلامية أن عدوان الاحتلال تسبب في تضرر 503 منازل ومنشأة بشكل كامل أو جزئي في مخيم جنين، لافتة إلى أن أكثر من ألفي طالب حرموا من التعليم بسبب توقف المدارس.

ويعد العدوان الذي تشهده الضفة لاسيما في مدنها الشمالية الأطول والأكثر تدميرا منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وقد أسفر عن أكبر موجة نزوح فلسطيني بالضفة منذ عام 1967، حيث أجبر الاحتلال نحو 40 ألف مواطن على النزوح قسرا من منازلهم.

ومنذ بدء حربه المدمرة عللى قطاع غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقيس القدس، مما أدى لاستشهاد نحو 930 مواطنا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين