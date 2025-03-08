القانوع: جهود مصرية وقطرية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس، إن جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية نحو ذلك.

وأكد القانوع في تصريح اليوم السبت، جاهزية حماس لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا، ودعا لتكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم.

وأشار إلى أن وفد قيادة الحركة المتواجد في القاهرة منذ أمس يناقش سبل بدء مفاوضات المرحلة الثانية وإلزام الاحتلال بها وآليات تطبيق مخرجات القمة العربية.

وأمس الجمعة، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى القاهرة، لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، ودفع المفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأوضحت الهيئة أن الاتصالات المصرية المكثفة مستمرة بالتعاون مع الجانبين القطري والأمريكي، مع الأطراف المعنية، من اجل توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار إغلاق معابر غزة ويمنع إدخال المساعدات ويرفض بدء مباحثات المرحلة الثانية ويلوح بعودة حرب الإبادة على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين