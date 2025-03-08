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جبارين: تحرير الأسرى انتصار لفكر المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني

08 مارس 2025 . الساعة 16:23 بتوقيت القدس
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أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، زاهر جبارين، أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال انتصار لفكر وعنوان المقاومة وإرادة الشعب الفلسطيني، ودليل على أن الاحتلال لا يمكنه كسر إرادة الفلسطينيين مهما امتلك من دعم سياسي ومادي، مقابل خذلان عن نصرة فلسطين والمسجد الأقصى.

وخلال حفل تكريم للدفعة الأخيرة من الأسرى الذين حررتهم المقاومة الأسبوع الماضي والذي أقيم في القاهرة، قال القائد جبارين إن الأسرى جسدوا أسمى معاني التضحية في معتقلات الاحتلال.

وأشار رئيس حركة حماس في الضفة إلى أن حركته صنعت صفقات تبادل مشرفة في تاريخ الحركة، وهي ماضية على العهد وستعمل بكل الوسائل والسبل ليكون تحرير الأسرى والمسرى حقيقة.

وبعث جبارين رسالة للأسرى الذين لايزالون خلف الخلف القضبان، بأن موعدهم مع الحرية قريب، ولن يهنأ بال لحركة حماس حتى يعود آخر أسير إلى أهله شامخاً مرفوع الرأس.

وأضاف أن الأسرى المحررين سيكونون المحررين للأقصى بعد أن عادوا إلى أحضان شعبهم وأمتهم بعد سنوات من الصمود والتحدي في سجون الاحتلال النازي الفاشي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الأسرى #زاهر جبارين

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