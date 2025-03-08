4 دول أوروبية تعلن دعمها للخطة العربية لإعادة إعمار غزة

أعلنت أربع دول أوروبية دعمها لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أقرتها القمة العربية الطارئة في القاهرة قبل أيام، وقالت إنها تظهر مساراً واقعياً للتحسين الظروف المعيشية في غزة.

ورحب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، اليوم السبت، بالخطة التي أعدتها مصر وأقرتها قمة فلسطين في السادس من مارس/ آذار الجاري، وتبنتها منظمة التعاون الإسلامي مساء أمس الجمعة.

وأكد الوزراء الأربعة، في بيان مشترك، أن "الخطة تظهر مساراً واقعياً لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

ويأتي هذا الترحيب الأوروبي بالخطة العربية بشأن غزة بعد ساعات من تبني منظمة التعاون الإسلامي الخطة ذاتها في ختام اجتماع لوزراء خارجية المنظمة في مدينة جدة السعودية.

وطالب البيان الأوروبي بأن تستند جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة إلى "إطار سياسي وأمني متين مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ويوفر السلام والأمن على المدى الطويل" لكل الأطراف.

وشدد الوزراء في بيانهم على "التزام دولهم بالعمل مع الخطة العربية لإعادة الإعمار في غزة، والفلسطينيين وإسرائيل"، من أجل معالجة مسائل الأمن والحكم في القطاع".

يشار إلى أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، قد قدرت التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار. والخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة، وتتضمن الخطة بناء ميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

ووفقا للخطة المصرية، التي أعلنت سلطات الاحتلال والإدارة الأمريكية معارضتها، فإن إعادة الإعمار بالكامل ستستغرق 5 سنوات، وأن التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.

المصدر / فلسطين أون لاين