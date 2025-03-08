مستوطنون يهاجمون ممتلكات المواطنين في مسافر يطا

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل، بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل ثلاثة مواطنين.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستوطنين هاجموا المواطنين وممتلكاتهم، وأطلقوا مواشيهم في مزروعات المواطنين وقرب منازلهم، في قرية خلة الضبع بمسافر يطا.

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، وأبعدهم عن مزارعهم، فيما تدخل جيش الاحتلال لحماية المستعمرين، وشرع بعمليات تفتيش بالقرية واعتقل ثلاثة مواطنين بعد التنكيل بهم والاعتداء عليهم بالضرب هم: محمد بدوي دبابسة، وعامر علي الدبابسة، وشقيقه جابر.

وقبل نحو أسبوعين وضع سلطات الاحتلال يدها بأوامر عسكرية على أكثر من ثمانية دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة مسافر يطا.

ومسافر يطا 12 تجمّعًا تشكل مجتمعة منطقة مسافر يطّا جنوبي الخليل، والتي تعاني منذ عقود من اعتداءات المستوطنين المدعومة من الدولة والإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وتقع منطقة "مسافر يطا" في مدينة يطا بين 14 و24 كيلومترا جنوب شرقي محافظة الخليل، وتعد ثاني أكبر مدنها سكانا ومساحة، ضمن مساحة 35 ألف كيلومتر مربع. وتقع التجمعات المهددة بالتهجير القسري جنوب شرقي "المسافر" على مساحة 32 ألف كيلومتر مربع.

المصدر / فلسطين أون لاين