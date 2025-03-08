لمن فاتته الفرصة.. رابط التسجيل في برنامج "الفارس الشهم " للمساعدات

لم يتحصل مواطنون كثر على مساعدات عملية الفارس الشهم المدعومة من الدولة الإماراتية، وذلك على مدار الأشهر الماضية.

وفي الأسابيع الأخيرة أطلقت عملية الفارس الشهم برنامجا إغاثيا جديدا لاستهداف الأسر من الفئات الهشة جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الجهات المسؤولة في العملية تنفيذ برنامج "الفارس الشهم 3" وذلك ضمن جهودها الإنسانية لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة.

يتيح الرابط للمواطنين تسجيل بياناتهم كأفراد، بشرط ألا تكون بياناتهم مدرجة ضمن أي من مخيمات أو مراكز الإيواء، فيما يوفر إمكانية تسجيل مراكز الإيواء التي تستقبل النازحين، حيث يمكن لمسؤولي المخيمات إدخال بيانات المركز وإدارته، مع إرفاق كشف بأسماء الأسر التابعة له.

رابط النموذج لإدخال بيانات المستفيدين انقر هنا

*ملاحظة: الرابط تم تعطيل التسجيل فيه مؤقتا بسبب إغلاق المعابر من قبل الاحتلال فيما سيتم اتاحته مع فتحها ودخول المساعدات.

المصدر / فلسطين أون لاين