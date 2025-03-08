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الصِّحَّة: 7 شهداء و8 إصابات وصلوا مستشفيات غزَّة خلال الـ 48 ساعة الماضية

08 مارس 2025 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 7 شهداء و8 إصابات وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة .

وقالت وزارة الصحة، إنّ 7 شهداء(1 شهيد انتشال، 6 شهيد جديد) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى 8 إصابات، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان (الإسرائيلي) إلى 48,453 شهيدًا و 111,860 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الاحتلال استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيَّراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

وكما تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، بأن الاحتلال قتل 117 فلسطينيًا في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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