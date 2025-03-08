طبيبان مصريان يزيلا طلقا ناريا من جمجمة شابة غزية ونشطاء يعلقون: معجزة

نجح طبيبان مصريان في إجراء عملية جراحية معقدة لشابة من قطاع غزة، بعدما أصيبت في رأسها جراء استهدافها من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية.

وبحسب المصادر المصرية، تمكن الطبيبان أحمد توفيق ومصطفى عبد الله من إزالة طلق ناري استقر في جمجمة الشابة الفلسطينية، التي خرجت من قطاع غزة لتلقي العلاج في جمهورية مصر العربية.

وكانت الشابة قد أصيبت بطلق ناري اخترق جمجمتها واستقر خلف عينها، إثر استهدافها من طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر"، وذلك خلال نزوحها في منطقة النصيرات.

وتداولت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للشابة وغرفة العمليات التي أجريت فيها الجراحة، واصفين ما حدث بـ"المعجزة".















المصدر / فلسطين أون لاين