حماس ترحِّب بانعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلاميّ

رحَّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، لبحث العدوان الصهيوني على شعبنا ومخططات الضم والتهجير، وتأكيده على رفض تهجير شعبنا من غزة ودعمه خطة إعمار القطاع.

كما رحبت حماس في تصريح صحفي، اليوم السبت، بما جاء في كلمات الوفود المشاركة من تأكيد على تكثيف الجهود الساعية لإنهاء العدوان الصهيوني على شعبنا والمنطقة.

وجددت دعوتها للدول العربية والإسلامية لاتخاذ خطوات عملية وفاعلة لدعم وإسناد شعبنا، وتعزيز صموده في وجه مخططات الاحتلال الفاشي الهادفة إلى تصفية قضيته وإحكام السيطرة على أرضه.

وطالبت بالتحرك والضغط لوقف انتهاكاته الإجرامية بحق مقدساتنا الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمحاولات تهويده وتغيير هويته العربية الإسلامية.

كما دعت حماس الأشقاء العرب والمسلمين، من حكومات وشعوب وهيئات ومنظمات، إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه شعبنا المكلوم في القطاع، والتحرك العاجل لإغاثته، وفرض فتح المعابر، وإدخال ما يحتاجه من مواد إغاثية وغذائية ووقود ومستلزمات طبية، وإنهاء هذه الجريمة الوحشية التي تُرتكب أمام العالم أجمع.

المصدر / فلسطين أون لاين