منتدى الإعلاميين يدعو المؤسسات الحقوقية إلى توفير الحماية للصَّحفيات الفلسطينيات

جدَّد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين العهد على مواصلة دعم الصحفيات الفلسطينيات، داعيًا المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توفير الحماية لهن، وضمان حقهن في العمل دون تهديد أو اضطهاد.

وقال المنتدى في يوم المرأة العالمي، إننا "نقف إجلالًا واحترامًا أمام تضحيات الصحفيات الفلسطينيات اللواتي قدمن أرواحهن وأقلامهن دفاعًا عن الحقيقة وحرية الكلمة".

وأكد، أنّ الصحفيات الفلسطينيات أثبتن شجاعتهن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، حيث واجهن القمع والانتهاكات اليومية، بدءًا من الاعتقال والاعتداءات المباشرة، وصولًا إلى الاستهداف بالرصاص في أثناء تأدية واجبهن المهني في تغطية الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ فلسطين خسرت أكثر من 20 صحفية من الصحفيات الشجاعات خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وسبقهن الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي اغتيلت في أثناء تغطيتها للاجتياح الإسرائيلي في جنين، في جريمة هزّت العالم وكشفت وحشية الاحتلال.

وأوضح المنتدى، أنّ العديد من الصحفيات يعشن تحت معاناة الملاحقات والاعتقالات، حيث دفعن أثمانًا باهظة لمجرد نقلهن للحقيقة.

وأضاف، أنه "رغم هذه التحديات، تستمر الصحفيات الفلسطينيات في أداء دورهن بجرأة، من خلال كشف الجرائم، وتوثيق الاعتداءات، وإيصال صوت المقهورين للعالم".

ولفت إلى أنّ تضحيات الصحفيات الفلسطينيات تمثل أنموذجًا للصمود، وتجسد روح النضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية والعدالة.

وطالب المنتدى المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الصحافة الفلسطينية، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين