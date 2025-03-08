المكتب الحكومي ينشرُ الإيجاز الأسبوعي لعمل طواقم الطوارئ الحكومية في غزَّة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الإيجاز الأسبوعي لعمل طواقم الطوارئ الحكومية والخدمات المقدمة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.

وقال المكتب الحكومي، اليوم السبت، إنه تم ترشيح 184,051 أسرة على مستوى القطاع للاستفادة من الطرود الغذائية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الشريكة، فيما تم ترشيح 30,287 أسرة للاستفادة من المساعدات غير الغذائية المتمثلة في الطرود الصحية والملابس.

وأضاف، أنه تم "ترشيح 35,806 أسر للاستفادة من مساعدات الخيام والشوادر وأدوات المطبخ والأغطية والفرشات، والاستجابة لعدد 125 مناشدة بتوفير الاحتياجات غير الغذائية المتمثلة في الخيام والشوادر والأغطية والملابس".

وأوضح، أنه نظّم إفطارًا جماعيًا لـ 500 أسرة من أسر الأيتام، وتابع 92 حالة من الأرامل وزوجات الشهداء، وتدخل لحل 67 حالة من حالات العنف الأسري والاجتماعي.

وأشار إلى أنه تم اعتماد 295 حالة جديدة على الرابط المعتمد لمساعدات وزارة التنمية الاجتماعية، وتحديث بيانات 3789 حالة.

ولفت المكتب الحكومي إلى أنه تم إنشاء 11 مخيم إيواء مؤقت في محافظتي غزة والشمال بتنفيذ وزارة الأشغال العامة والإسكان وشراكة المؤسسات الداعمة.

ونوه إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أطلقت رابط استعلام الحصر الأولي للوحدات السكنية المتضررة (الهدم الكلي والجزئي غير الصالح للسكن)، جراء حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأفاد بأن وزارة الصحة أعادت تشغيل قسم الكلية الصناعية في مستشفى الرنتيسي للأطفال، كما باشر قسم المبيت بالمستشفى تقديم الخدمة بطاقة استيعابية 25 سريرًا.

وذكر المكتب الحكومي، أنّ وزارة الصحة بدأت في تقديم خدمة الأطفال داخل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وبتأهيل وافتتاح قسم الطوارئ بمستشفى الدرة للأطفال.

وأشار إلى 105 آبار وغاطس، وحفر 10 آبار جديدة وصيانة 3 آبار، وترميم وإعادة توصيل خطوط مياه وصرف صحي بطول 3420 متر.

وأفاد بأنه تم رفع وإزالة 38.300 ألف طن من الركام، وفتح 417 طريق وشوارع رئيسية وفرعية، وجمع وترحيل 21647 طن نفايات.

ونوّه المكتب الحكومي إلى أنّ طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين نفذت 213 جولة ميدانية تفتيشية على الأسواق، شملت أكثر من 1500 منشأة تجارية، وحررت 101 محضر ضبط، وتحفظت على أكثر من 400 طن من المواد الغذائية، وأوقفت 34 تاجراً وبائع تلاعبوا بالأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات أطلقت رابط إلكتروني لتسجيل وحصر أضرار وسائط النقل والمنشآت المدرجة ضمن قطاع النقل والمواصلات.

وأطلقت سلطة الطاقة رابطًا إلكترونيًا لحصر وتسجيل أضرار منظومات الطاقة الشمسية، وفقًا لبيان المكتب الحكومي.

المصدر / فلسطين أون لاين