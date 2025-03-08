رئيس الوزراء القطري: عملنا بلا كلل من أجل التَّوصُّل لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة عملت بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، إن قطر تعرضت لهجمات كبيرة خلال فترة الحرب على قطاع غزة المحاصر.

وأضاف، "الأمير يقول لي دائما إذا كنا قادرين على إنقاذ حياة واحدة، فإن ذلك يستحق كل العناء".

وتابع "تعرضنا لهجوم هائل خلال الـ15 شهرا الماضية في هذه الحرب على غزة بشكل لا يُصدق، ولا أحد يمكنه تحمل مثل هذا الهجوم، وقد عملنا بلا كلل لتحقيق هذا الاتفاق".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال (الإسرائيلي )بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، يلوح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مدعومًا بضوء أخضر أميركي، إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى (الإسرائيليين) في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

وبدعم أميركي ارتكبت (إسرائيل) بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / وكالات