تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 8 مارس فبراير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 8 مارس 2025، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة وتبقى حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس إلى غائم جزئي وتكون الأجواء دافئة ومعتدلة نسبياً نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا توجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهارًا: مشمسة أغلب الأوقات.

- الأجواء ليلًا: باردة.

- سرعة الرياح: هادئة وتتراوح سرعتها ما بين 8-12 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين