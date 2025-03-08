الهيئة العامة للبترول تطمئن المواطنين وتوضح الأسباب

أصدرت الهيئة العامة للبترول في غزة بيانًا توضيحيًا للمواطنين، بشأن تأخر توزيع الغاز المنزلي، وأرجعت الهيئة سبب التأخير إلى إغلاق المعبر وعدم دخول كميات كافية من الغاز.

وأكدت الهيئة في بيانها على حفظ حقوق جميع المواطنين الذين لم يستلموا حصصهم من الدورة السادسة، وأن أسماءهم لا تزال قيد التنفيذ، ويمكنهم استلام حصصهم من خلال الهيئة العامة للبترول والموزعين التابعين لها حل توفر الغاز.

وأوضحت الهيئة أن هناك بعض التأخير في إصدار الكشوفات بسبب نقص الغاز، لكنها تسعى جاهدة لتوفير الغاز بأسرع وقت ممكن في الفترة القادمة.

المصدر / فلسطين اون لاين