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"وسط اعتقالات واعتداءات".. الاحتلال يواصل اقتحامه لمدن الضَّفَّة الغربيَّة

08 مارس 2025 . الساعة 09:11 بتوقيت القدس
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"وسط اعتقالات واعتداءات".. الاحتلال يواصل اقتحامه لمدن الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، عمليات اقتحام ومداهمة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين المحررين في صفقة طوفان الأحرار، أكرم ونصر بدوي أبو سنينة.

وأصيب مساء أمس، شاب (23 عاما)، بالرصاص الحي في قدمه خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الفوار جنوب الخليل.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب راشد رضوان عقب اقتحام منزله في بلدة عزون شرق قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة نابلس، واحتجزت شاباً أثناء مروره من حاجز بيت فوريك شرق المدينة.

وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوباً.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المواطنين في منطقة المثلث وسط البلدة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ويشار إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يشن عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية منذ أسابيع، بدأت في مخيمات اللاجئين، ثم توسعت لتشمل مناطق أخرى.

المصدر / فلسطين اون لاين + وكالات
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#غزة

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