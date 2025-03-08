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3 شهداء في قصف الاحتلال تجمُّعًا لمواطنين شرقي رفح

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محدث 3 شهداء في قصف الاحتلال تجمُّعًا لمواطنين شرقي رفح

08 مارس 2025 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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3 شهداء في قصف الاحتلال تجمُّعًا لمواطنين شرقي رفح

ارتقى 3 شهداء، صباح اليوم السبت، إثر قصف طائرة مُسيَّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنيْن محمود حسين فرحان الهسي ومهدي عبد الله نادي جرغون؛ جراء قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.

كما واستشهد المواطن عبد المنعم علي حمدان قشطة (53 عامًا) برصاص قوات الاحتلال في شارع جورج شرقي مدينة رفح.

وفي وقت سابق، أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل كثيف في محيط معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الاحتلال استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما تواصل طواقم الدفاع المدني انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، بأن الاحتلال قتل 117 فلسطينيًا في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصّحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 48 ألفًا و446 شهيدًا، بالإضافة لـ 111 ألفًا و852 إصابة بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خروقات الاحتلال #اتفاق وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى

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