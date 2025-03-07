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الأونروا: 3 مخيَّمات شمال الضَّفَّة الغربيَّة أصبحت غير قابلة للسَّكن

07 مارس 2025 . الساعة 19:18 بتوقيت القدس
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الأونروا: 3 مخيَّمات شمال الضَّفَّة الغربيَّة أصبحت غير قابلة للسَّكن
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في شمال الضفة الغربية أصبحت غير قابلة للسكن بسبب الهجمات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المفوض العام للوكالة الأممية، أن نحو 40 ألف شخص أُجبروا على ترك منازلهم بمخيمات الضفة والناس يواجهون احتمال عدم العودة، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل.

وأشار إلى، أن عمليات الهدم الواسعة في هذه المخيمات تمثل نمطًا جديدًا مقلقًا يترك آثارًا غير مسبوقة على اللاجئين الفلسطينيين، لافتًا إلى أن العمليات تستهدف تغيير الخصائص الأساسية لهذه المخيمات بشكل دائم.

وونوهت الأونروا، إلى أن فرقها على الأرض تعمل لتلبية احتياجات النازحين، في وقت تواصل فيه المساحة الإنسانية في الضفة الغربية تقلصها بشكل مستمر.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الجمعة، عدوانه على بلدات ومخيمات الضفة الغربية، وبضمنها مدينة طولكرم ومخيّمها لليوم الـ40 ومخيّم نور شمس لليوم الـ27 ومدينة جنين ومخيمها لليوم الـ46، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع حصار خانق، ومداهمات للمنازل، وطرد سكانها منها.

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#الأمم المتحدة #الضفة الغربية

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