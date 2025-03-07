وفد حماس يصل إلى القاهرة لدفع مفاوضات المرحلة الثَّانية من اتِّفاق غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الجمعة، عن وصول وفد من قيادة حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في بيانٍ لها إنّ "القاهرة تجري اتصالاتٍ مُكثّفة مع الأطراف كافّة لسرعة التوصل إلى المرحلة الثانية من التهدئة".

وأوضحت الهيئة، أنَّ اللقاءات المصرية المكثفة مع قيادات حماس والاتصالات مع الجانبين الأميركي والقطري تأتي لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار".

ولفتت إلى أنَّ الجهود "المصرية - القطرية" تهدف إلى توفير الضمانات اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزّة.

وفي سياقٍ متصل، كانت مصر قد أعلنت أنّها ستواصل جهودها المكثّفة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة، إذ أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أنّه "لا بديل من الالتزام الكامل والأمين بجميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة".

يُشار إلى أنّ الإدارة الأميركية وحركة حماس أجريتا اجتماعاتٍ مباشرة للمرة الأولى في قطر للحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا السبت الفائت، ولم يُنتقَل للمرحلة الثانية في ظل المماطلة الإسرائيلية ومحاولة حكومة نتنياهو التنصل من الاتفاق. ولم تستأنف الحرب بعد، لكن إسرائيل أوقفت كل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، حيث نزح ما يقدر بنحو 1.9 مليون فلسطيني ـ أي ما يعادل 90% من السكان ـ بسبب الحرب، وتلوح المجاعة في الأفق.

ويريد رئيس حكومة الاحتلال -مدعوما بضوء أخضر أميركي- تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تؤكد حماس وجوب بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل وضع حد للحرب والانسحاب الشامل لجيش الاحتلال من غزة، تمهيدا للمرحلة الثالثة وأساسها إعادة إعمار القطاع المدمّر.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات ما أدى إلى أكثر 117 شهيداً ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.