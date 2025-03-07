90 ألف مُصلٍّ يؤدُّون الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، رغم عراقيل الاحتلال وقيوده المشددة والتي تضمنت نصب حواجز عسكرية في محيط البلدة القديمة.

وقال مدير أوقاف القدس، إن 90 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى، رغم القيود الإسرائيلية الكبيرة التي سبقت الصلاة، إلى جانب التضييق ومنع أهالي الضفة الغربية من الوصول للأقصى.

وأرجعت قوات الاحتلال عددا من المصلين من الضفة الغربية، الذين وصلوا فجرا إلى حاجز قلنديا تحت أمطار غزيرة وطقس بارد، ومنعتهم من دخول القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

ورغم عراقيل الاحتلال، تتوافد أعداد غفيرة من أهالي الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى، وسط تشديدات ومضايقات إسرائيلية كبيرة.

ويحاول الفلسطينيون الوصول إلى القدس، فيما عرقل جنود الاحتلال عمل الصحفيين عند الحاجز العسكري.

وأكد فلسطينيون أن هناك تشديدات كبيرة من قبل قوات الاحتلال بحقهم عند حاجز قلنديا، تزامنا مع توافدهم لصلاة الجمعة في الأقصى.

خطبة الجمعة الأولى من رمضان

ودعا خطيب المسجد الأقصى إلى التمسك بهذه الأرض المقدسة وحماية الأقصى، في ظل الحملات العدوانية المتكررة التي يتعرض له.

وقال خطيب الأقصى إننا “باقون إلى يوم القيامة على هذه الأرض المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك”، مضيفا أنه “ينبغي استثمار شهر رمضان في العبادة والرباط وسائر الأعمال الصالحة”.

دعواتٌ للرباط وشد الرِّحال للأقصى

وتجددت الدعوات الفلسطينية للحشد المهيب وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، عقب طرد قوات الاحتلال الليلة الماضية المصلين، ومنعهم من الاعتكاف داخل المسجد.

وشددت الدعوات على أهمية تكثيف الرباط في الأقصى اليوم الجمعة وطيلة أيام شهر رمضان المبارك، وزيادة أعداد المصلين والمرابطين إلى أقصى درجة ممكنة، ردا على جرائم الاحتلال المستمرة ضد المقدسات الإسلامية.

وأشارت إلى أنّ طرد الاحتلال للمصلين عقب صلاة التراويح ومنعهم من الاعتكاف داخل الأقصى، ينبغي أن يشكّل عاملا إضافيا للحشد والرباط في المسجد، وحمايته من سياسات الاحتلال الخطيرة وأطماع المستوطنين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت أن كل من يستطيع الوصول للأقصى، يقع على عاتقه واجب شد الرحال والرباط الدائم في باحات الأقصى طيلة شهر رمضان، منوهة إلى أنّنا نمر بمرحلة خطيرة تهدد الأقصى وتسلب رواده من حق الصلاة والاعتكاف فيه.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية حماس في وقت سابق، جماهير شعبنا إلى حشدّ كلّ الطاقات في هذا الشهر المبارك؛ عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى والرّباط والاعتكاف فيه، وقالت: “لتكن أيَّام رمضان ولياليه المباركة طاعة ورباطاً ومقاومة للعدو وقطعان مستوطنيه”.

ويشار إلى أنه في سابقة لم تحصل منذ عدوان الاحتلال على غزة عام 2014، منعت القوات الإسرائيلية بالقوة الاعتكاف الليلة الماضية في الأقصى، وهي ليلة الجمعة الأولى من رمضان، وذلك في استمرار للتغول العسكري على المسجد المبارك.

وكانت تسمح سلطات الاحتلال بالاعتكاف في ليالي الجمعة والسبت وفي العشر الأواخر من رمضان منذ عام 2015، باستثناء عام 2020، والتي كان الأقصى فيها مغلقا أمام المصلين بالمطلق تحت ذريعة جائحة كورونا.

المصدر / فلسطين أون لاين