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حماس: رفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي في رمضان جزء من مخطَّطات السَّيطرة الكاملة عليه

07 مارس 2025 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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حماس: رفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي في رمضان جزء من مخطَّطات السَّيطرة الكاملة عليه

دعا عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس بحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، أبناء شعبنا في الضفة الغربية والخليل خصوصًا للحشد والنفير لحماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه والحشد، في ظل ما يتعرض له من مؤامرات وعمليات تهويد تهدد قدسيته.

وأكد القيادي ناصرالدين، اليوم الجمعة، أن رفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي وتسليمه لإدارة الأوقاف الإسلامية في رمضان خصوصًا أيام "الجمعة" جزء من مخططات السيطرة الكاملة عليه.

وشدّد على أن خطوات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة تعدّ تعديًا سافرًا على مكانة المسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.

وقال، إن المسجد الإبراهيمي أمانة في أعناق الجميع فلا تتركوه وحيدا، وعلى أهلنا في الخليل أن يكونا الدرع والحراس الحقيقيين لمقدساتهم وفي مقدمتها المسجد الإبراهيمي.

ولفت القيادي ناصر الدين إلى ضرورة الحشد والنفير من الكل الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد بكافة تفاصيله ضمن تعهدات حكومة الاحتلال لليمين المتطرف وإرضاؤه على حساب مقدسات شعبنا.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#انتهاكات الاحتلال #طوفان الأقصى #السيطرة على الحرم الإبراهيمي

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