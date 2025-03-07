صحفيَّةٌ إسرائيلية: نتنياهو انتهكَ وقف إطلاق النّار مع حماس بشكلٍ علني

أكدت الصحفية "الاسرائيلية" كارولينا لاندسمان، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس بشكل علني.

وقالت لاندسمان، اليوم الجمعة، إنّ "هذه المرة، لا يوجد حتى مظهر من مظاهر الجدل حول من المسؤول عن إفشال الاتفاق، وهذه المرة، من الواضح للجميع أن حكومة بنيامين نتنياهو انتهكت الاتفاق مع حماس بشكل علني".

وأضافت، أنّ " الأمر لا يحتاج إلى عبقري في الصفقات مثل ترامب ليفهم أن حماس لن تفرج عن جميع الأسرى إذا لم توقف "إسرائيل" الحرب ولم تنسحب من غزة، كما ينص الاتفاق".

وقررت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهتها، شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، وأن هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق.

وأوضحت حماس في تصريحات صحفية أنها لن تقبل بتمديد المرحلة الأولى ومصرَّة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بكافة مراحله كما تم توقيعه.

وأضافت، أنه "لا مجال لإعادة التفاوض والمطلوب من الوسطاء إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كما تم توقيعه وأُعلن عنه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.





المصدر / فلسطين أون لاين