في الضَّفَّة الغربيَّة وحدها.. الاحتلال صادق على بناء 9050 وحدة استيطانية منذ بداية 2025

كشفت منظمات مناهضة للاستيطان، عن خطّة مجلس التخطيط الأعلى للبناء الاستيطاني في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، للمصادقة على خطط لبناء 1439 وحدة استيطانية سكنية في مستوطنتين بالضفة الغربية، خلال اجتماعه القادم.

وقالت المنظمات، أمس الخميس، إن المخطط المقرر الموافقة عليه يوم الأربعاء القادم ينقسم إلى 968 وحدة سكنية في مستوطنة "تلمون"، المقامة شمال غرب رام الله وسط الضفة، و464 وحدة سكنية في مستوطنة "ياكير"، المقامة شمال سلفيت في شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن بناء 968 وحدة في مستوطنة "تلمون" هو في الواقع يُمثل تأسيسًا لحي جديد، وبالتالي توسيع المستوطنة باتجاه الغرب نحو مستوطنة "بيريه"، مشيرة أن الاجتماع الأخير لهذا المجلس الاستيطاني صادق على بناء 460 وحدة في مستوطنة "تلمون/زايت رعنان"، وهي مستوطنة تابعة لمستوطنة "تلمون"، وبالتالي فقد أضيفت 1428 وحدة سكنية جديدة لمستوطنة "تلمون".

وأوضحت، أن مجلس التخطيط الأعلى للبناء الاستيطاني بدأ بعقد اجتماعات منذ بداية شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بهدف دفع مخططات لبناء مستوطنات جديدة، مبينة أن العدد الذي سيتم المصادقة عليه في اجتماع الأربعاء القادم هو الأعلى في اجتماع واحد منذ بداية العام.

وفي 26 شباط/فبراير الماضي، صادق المجلس على مخططات لبناء 1170 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة، ثم في اجتماع يوم الأربعاء الماضي صادق على بناء 1408 وحدات سكنية. وبالتالي، ومع إضافة الـ1439 وحدة في الاجتماع المقبل، فإن إجمالي الوحدات السكنية المصادق عليها منذ بداية عام 2025 بلغ 9050 وحدة في أقل من ثلاثة أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات