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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 7 مارس فبراير

07 مارس 2025 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 7 مارس فبراير 

 يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 7 مارس 2025، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة والتي تبقى حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو غائم جزئي إلى غائم وتبقى الفرصة سانحة لسقوط زخات من الأمطار في بعض المناطق من البلاد وفي ساعات المساء والليل يميل الجو للبرودة المتوسطة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: توجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلًا: باردة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية #أمطار على خيام النازحين

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