الاحتلال يحرق مسجد النصر في نابلس

أحرقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، أجزاءًا من أحد مساجد البلدة القديمة خلال اقتحامها عدة مساجد في مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال أحرقوا أجزاءًا من مسجد النصر في البلدة القديمة بنابلس، فيما هرعت طواقم الإنقاذ لإخماد الحريق المندلع.

وأشارت المصادر، إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت عدة مساجد وعبثت فيها وهي: مسجد الساطون في حارة الياسمينة، ومسجد عجعج في شارع الباشا، والمسجد الصلاحي الكبير في السوق الشرقي، ومسجد التينة في حارة القريون، ومسجد البيك في شارع النصر، وجميعها تقع في مناطق مختلفة من البلدة القديمة.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع عمليات دهم وتخريب طالت منازل المواطنين ومحالهم التجارية، في وقت شهدت البلدة القديمة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

ومن جهتها، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اقتحام قوات الاحتلال مساجد البلدة القديمة، وتفتيشها، في خطوة تعتبر سابقة خطيرة في هذا الحجم وهذا التوقيت في شهر رمضان المبارك، الذي يدنس فيه الاحتلال قدسيته من خلال اقتحام المساجد قبل صلاة الفجر ومنع إقامة الصلاة فيها.

وقالت الوزارة: إن هذا الاقتحام الخطير في حجمه وتوقيته ما هو إلاَّ خطوة ممنهجة يقوم بها هذا الاحتلال، أصبحت تفاصيلها واضحة في تدنيس مقدساتنا ومساجدنا وأماكن العبادة، ضاربا بعرض الحائط حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بحرية العبادة وحق الوصول إليها، ومستهترا بمشاعر المسلمين تجاه تدنيس مقدساتهم تحت سمع العالم وبصرة.

وطالبت وزارة الأوقاف، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وحفظ التراث للعمل على وقف هذه الاعتداءات وإنهائها بشكل كامل؛ فالمساجد التي دنسها الاحتلال فجر اليوم إضافة لكونها أماكن عبادة هي مبان تاريخية تراثية تتأثر بهمجية هذا الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين