نشطاء ومثقفون يرفضون تهديدات ترامب ووزير خارجيته ضد غزة

غزة/ أدهم الشريف

عبّر نشطاء ونخب ثقافية عن رفضهم الشديد لتهديدات رئيس الإدارة الأمريكية السابق، دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ضد قطاع غزة، الذي تعرض لحرب إبادة جماعية شنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت 471 يومًا.

واعتبر هؤلاء أن تهديدات ترامب بمثابة تفويض جديد للاحتلال بمواصلة حرب الإبادة ضد شعب أعزل، وأدانوا بشدة الانحياز الأمريكي الواضح للجرائم الإسرائيلية.

وقال الكاتب والروائي يسري الغول لـ "فلسطين أون لاين": إن سكان قطاع غزة - الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة - ليس لديهم أي خيار سوى الصمود أمام الجرائم الإسرائيلية والتهديدات الأمريكية.

ورأى الغول، أن ترامب "شخص اندفاعي أهوج، لا يتحكم في سلوكه".

وأضاف: "لغة خطابه تعكس عقلية فوقية، حيث يتعامل على أنه المسيطر، وهو الوجه الحقيقي للإمبريالية العالمية".

وتابع: "تهديدات ترامب تحمل عدة سيناريوهات، وشعبنا، الذي صمد طوال حرب الإبادة، سيصمد حتى الرمق الأخير".

وأكمل الغول حديثه قائلًا: "المخجل أن الولايات المتحدة تُعد وسيطًا في مفاوضات وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال، ولذلك يجب أن يكون للوسطاء المركزيين، مثل مصر وقطر، دورٌ تجاه هذه التهديدات التي يطلقها ترامب ضد غزة".

وكتب الناشط الإعلامي المناهض للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، عبد الحكيم عامر، على حسابه في منصة X: "ترامب الطاغية، بكل تبجح، يقول: على حماس أن تختار بين إطلاق سراح جميع الرهائن وإعادة جميع الجثامين، أو سيكون الأمر منتهيًا. وكأن العدو الإسرائيلي لم يكن قد أحرق غزة يوميًا بالقنابل الأمريكية قبل خطابه الظالم".

وأشار عامر أيضًا إلى تعهد ترامب بإرسال "كل ما تحتاجه (إسرائيل) لإنهاء المهمة"، مضيفًا: "وكأنها لم تتلقَّ بالفعل كل شيء، من الطائرات والصواريخ إلى الدعم السياسي، الذي يتيح لها قتل المدنيين تحت ذريعة الدفاع عن النفس".

كما انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في لقاء تلفزيوني، وقد رسم على جبينه علامة الصليب، أثناء حديثه عن تهديدات ترامب لغزة.

وكتب الناشط معاذ حمزة على حسابه في منصة X: "المتطرف الإنجيلي ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة في حلتها الإنجيلية الصهيونية المتطرفة، يرسم الصليب على جبهته".

وأضاف: "يأتي ذلك بالتزامن مع تهديدات ترامب الأخيرة بالتطهير العرقي لأهل غزة ورفضه لخطة مصر بشأن غزة، والتي أُعلنت في القمة العربية".

أما همام شعلان، فقد كتب أيضًا على منصة X، معلقًا على تهديدات الرئيس الأمريكي بإبادة سكان غزة ما لم يتم إطلاق سراح جميع الأسرى: "بصورة مبتذلة تعكس حقارة لا متناهية، أطلق دونالد ترامب تهديدات لسكان غزة كافة بالإبادة والموت".

من جهته، كتب الإعلامي اليمني عبد الرحمن الأهنومي، على حسابه في منصة X: "تهديدات ترامب لحماس تعكس غطرسة عمياء نابعة من عقدة البطل الخارق، التي تتملك نفسيات المتطرفين الأمريكيين الحاكمين حاليًا، وعلى رأسهم ترامب".

وأضاف: "هذه الغطرسة انكسرت داخل البيت الأبيض أمام الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي أعطى ترامب وإدارته درسًا، ويفترض أن تعطيه المقاومة في غزة درسًا آخر".

أما الناشطة إسراء عبد الحافظ، فتساءلت في ردها على تصريحات ترامب: "ما الجديد؟ الحملة الصليبية مستمرة منذ أكثر من عام، فماذا فعلنا نحن لمواجهتها؟ والآن، ماذا فعلنا لمواجهة تهديدات ترامب مدّعي الجنون؟ ثم يطل علينا وزير خارجية أكبر دولة في العالم، وساحة الديمقراطية، وقد رسم الصليب على جبينه (ماركو روبيو)، حاملاً معه رسائل عديدة للعالم.. فماذا نحن فاعلون؟".

المصدر / فلسطين أون لاين