الاحتلال يقتحم مدينة نابلس والمقاومة تتصدَّى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر الخميس وفجر اليوم الجمعة، مدينة نابلس وعدة بلدات وقرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنَّ قوات الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم في البلدة القديمة وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية إلى جانب أحياء أخرى في البلدة، وداهمت عدة منازل فيها، وداهمت مسجدي الساطون وعجعج خلال اقتحام البلدة القديمة، ومنعت إقامة الصلاة فيهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، واعتقلت منها ثلاثة مواطنين هم: مجد محيي الدين صبح من شارع كشيكة، وعطايا محمد طبوق، وعمر جهاد القوقا من داخل البلدة القديمة.

وأفادت المصادر، بأنّ شابًا أُصيب برصاص الاحتلال في القدم، وتم نقله عن طريق إسعاف جمعية الإغاثة الطبية.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة، الأمر الذي دفع جيش الاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة.

وقالت كتائب "شهداء الأقصى-طلائع التحرير-نابلس" إن مقاتليها يواصلون التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس ويستهدفون قوات المشاة والآليات بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة معها في محيط البلدة القديمة. في حين سُمع دوي انفجار في البلدة القديمة تزامنا مع الاقتحام المستمر للمدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين