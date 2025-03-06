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حماس: الوسطاء يُواصلون اتِّصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل الاتفاق

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مؤكدةً التزامها بكافة بنود الاتِّفاق

حماس: الوسطاء يُواصلون اتِّصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل الاتفاق

06 مارس 2025 . الساعة 13:59 بتوقيت القدس
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حماس: الوسطاء يُواصلون اتِّصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

قال الناطق باسم حركة المُقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إنَّ الوسطاء يواصلون اتصالاتهم من أجل ضمان تنفيذ باقي مراحل إتفاق وقف إطلاق النار، وإلزام الاحتلال بالبدء بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن حماس تؤكد التزامها بالمراحل المختلفة للاتفاق.

وأضاف "نأمل أن تثمر اتصالات الوسطاء عن إكمال تطبيق مراحل الاتفاق من جانب الاحتلال الصهيوني".

وفي وقت سابق، أكدت حماس أن الاحتلال "الإسرائيلي" يدفع بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر والانقلاب على الاتفاق الموقع. 

وقالت حماس، إنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار يسعى الاحتلال ونتنياهو إلى العودة للعدوان على شعبنا. 

وشددت على أن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق وعملت جاهدة لتحقيق ذلك، وأن هناك محاولات مفضوحة للاحتلال للتنصل من الاتفاق.

وأوضحت أنها لن تقبل بتمديد المرحلة الأولى ومصرَّة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بكافة مراحله كما تم توقيعه.

 وأضافت، أنه "لا مجال لإعادة التفاوض والمطلوب من الوسطاء إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كما تم توقيعه".

وفي هذا السياق، يلوح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مدعومًا بضوء أخضر أميركي، إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى (الإسرائيليين) في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

 وبدعم أميركي ارتكبت (إسرائيل) بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين اون لاين
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