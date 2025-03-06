حماس: ارتقاء الأسير البطش تأكيدٌ على استمرار نهج الاحتلال في استهداف الأسرى وتصفيتهم جسديًا

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن استمرار الاحتلال باتباع نهج الإعدام البطيء والمتعمد بحق أسرانا داخل السجون، يؤكد وحشية هذا الاحتلال وتجرده من كافة القيم الإنسانية وتنكره التام لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق أسرى الحرب.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن ارتقاء الأسير علي البطش من جباليا شمال قطاع عزة داخل سجون الاحتلال، يأتي نتيجة سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تسعى لقتل أسرانا داخل السجون، عبر ممارستها لانتهاكاتٍ جسيمة وممارسات إجرامية بحقهم، تشمل الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وحذّرت من استمرار نهج الاحتلال في استهداف الأسرى وتصفيتهم جسدياً، ونؤكد أنَّ هذه الممارسات لن تفلح في ثني عزيمتهم وأملهم بالحرية القريبة.

ودعت جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجدهم، وكافة الجهات الحقوقية والإنسانية، إلى مزيدٍ من الجهد لدعم وإسناد الأسرى، وتكثيف كل أشكال الضغط من أجل نصرة قضيتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين