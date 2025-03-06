تسجيل الأيتام إلكترونيًا: مؤسسة الأمل الجديد تفتح باب الكفالة الشاملة والجزئية 

أعلنت مؤسسة الأمل الجديد للتنمية عن إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني للأيتام عبر موقعها الرسمي، بهدف تسهيل وتسريع عملية تقديم الدعم والرعاية للأيتام.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتوسيع نطاق برامج الكفالة المتكاملة التي تشمل الرعاية المالية، التعليمية، والصحية، لضمان مستقبل أفضل للأطفال الأيتام.

برامج الكفالة المتنوعة:

تقدم مؤسسة الأمل الجديد للتنمية خيارات متعددة للكفالة، مما يتيح للمتبرعين اختيار البرنامج الأنسب لهم:

- الكفالة الشاملة (100 دولار شهريًا): تغطي جميع احتياجات اليتيم الأساسية من معيشة، تعليم، ورعاية صحية.

- الكفالة الجزئية (50 دولار شهريًا): تقدم دعمًا جزئيًا لتلبية الاحتياجات الضرورية لليتيم.

- المساهمة في الكفالة (30 دولار شهريًا): تتيح للأفراد المساهمة بمبلغ مرن لدعم الأيتام.

رابط مؤسسة الأمل الجديد للتسجيل للأيتام، اضغط هنا

خطوة نحو مستقبل أفضل:

يعتبر تسجيل الأيتام عبر الموقع الإلكتروني خطوة حاسمة لضمان حصولهم على حياة كريمة، تعليم جيد، ورعاية صحية مستدامة.

تدعو مؤسسة الأمل الجديد للتنمية جميع الأوصياء وأولياء الأمور إلى الاستفادة من هذه الخدمة لتوفير الدعم اللازم للأطفال الأيتام في أسرع وقت ممكن.

المصدر / فلسطين أون لاين