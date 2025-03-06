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بقيادة المتطرف يهودا غليك.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

06 مارس 2025 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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بقيادة المتطرف يهودا غليك.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف يهودا غليك.

وقالت مصادر محلية، إن غليك اقتحم الأقصى برفقة مجموعة أخرى من المستوطنين المتطرفين، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسهم التلمودية.

يشار إلى أن غليك هو واحد من أبرز الحاخامات الإسرائيلية المعروفة بالتطرف، وأكثرهم دفاعًا عن ما يسمى جبل الهيكل، الذي يدعي الاحتلال أنه مكان المسجد الأقصى.

ووفقًا لتقرير وزارة الأوقاف لشهر فبراير/ شباط الماضي، فقد صعَّد المستوطنون وجيش الاحتلال من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين، تحت مسمّى سياحة وبحراسة مشدّدة من قوّات الاحتلال.

وبينت أن الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى 20 مرة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المتطرف يهودا غليك

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