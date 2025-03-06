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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 6 مارس فبراير

06 مارس 2025 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 6 مارس فبراير 

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 6 مارس 2025، ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، وتكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو غائم جزئي إلى غائم مع جو دافئ نسبي في جميع المناطق خاصة الغورية والمنخفضة والسهلية ويسود جو بارد مع ساعات المساء والليل وفرصة لتساقط زخات من الامطار في مناطق مختلقة من البلاد.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: توجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق.

- الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً إلى غائمة.

- الأجواء ليلًا: باردة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتنشط على فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية

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