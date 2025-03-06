قاسم: التَّهديدات تعقِّد المسائل باتِّفاق وقف إطلاق النَّار وتشجِّع حكومة الاحتلال على عدم تنفيذه

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعقِّد المسائل باتفاق وقف إطلاق النار وتشجِّع حكومة الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي للأناضول، أن هناك اتفاق تم توقيعه وكانت واشنطن وسيطة فيه ويتضمن إطلاق سراح كل الأسرى على 3 مراحل، وحماس نفذت ما عليها بالمرحلة الأولى أما (إسرائيل) فتتهرب من المرحلة الثانية

وشدد على أن المطلوب من الإدارة الأمريكية الضغط على الاحتلال للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية حسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأمس الأربعاء، خاطب ترامب حماس قائلا "شالوم حماس، وتعني مرحبا ووداعا، ويمكنك الاختيار، إما إطلاق سراح جميع الأسرى الآن، وليس لاحقا، وإعادة فورية لجميع جثث الأشخاص، أو إن الأمر انتهى بالنسبة لك".

ولم يشر ترامب في منشوره إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل 3 مراحل واستملت (إسرائيل) في مرحلته الأولى 33 أسيرا من أسراها بالقطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب حماس بالجحيم، فيما تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام (إسرائيل) بجميع بنوده، داعيةً الوسطاء إلى الشروع فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابًا "إسرائيليًا" من القطاع ووقفًا كاملًا للحرب.

بينما يريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مدعومًا بضوء أخضر أميركي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى (الإسرائيليين) في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

وبدعم أميركي ارتكبت (إسرائيل) بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



المصدر / فلسطين أون لاين