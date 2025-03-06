المكتب الحكومي: نرحِّب بكل الجهود السَّاعية للتَّخفيف عن شعبنا في ظلِّ ما يتعرَّض له من حرب إبادة متواصلة

رحَّب المكتب الإعلامي الحكومي بكل الجهود الساعية للتخفيف عن شعبنا في ظل ما يتعرض له من حرب إبادة متواصلة يشنها الاحتلال، بما فيها ترتيبات إدارة قطاع غزة عبر لجنة مشكلة من كفاءات وشخصيات وطنية مستقلة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الخميس، إننا نجدد انفتاحنا الكامل واستعدادنا التام لتوفير مقومات إنجاح هذه المساعي، وتذليل العقبات أمام أي خطوة متوافق عليها وطنيا.

وأضاف معروف في تصريح صحفي، أننا "لم ولن نكون إلا سندًا لهذه الجهود طالما أن مبعثها مصلحة أهلنا في قطاع غزة وطي صفحة الانقسام".

وأكد أن الهيكل الإداري والكوادر الحكومية جاهزة لاستحقاقات العمل وفق هذه الرؤية، ومواصلة أداء مهامها الوظيفية وواجباتها الوطنية، بما يضمن استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجاح عمل اللجنة المذكورة.

وأمس الأربعاء، جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس تأكيدها على وقوفها مع ما يخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني في إزالة آثار العدوان وحرب الإبادة التي تستهدف شعبنا وأرضنا، مشيرةً إلى أنها أعلنت تأييدها لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

ورحّبت حماس بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير التي يواجهها شعبنا في غزة والضفة والقدس.

وكما رحّبت بما ورد في بيان القمة عن بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، لتعبّر عن تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال، عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

ودعت حماس الدول العربية إلى الاستمرار في دعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدو المجرم، والتصدي لأطماعه التوسعية وخططه للهيمنة على حساب فلسطين ودول المنطقة وشعوبها كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين