غزَّة تردُّ على تهديد ترامب: لم نكن أبدًا المشكلة إنَّما الاحتلال

علَّق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، في منشور على تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه "لم نكن أبدًا المشكلة إنما الاحتلال".

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، بعد دقائق من نشر ترامب منشورًا على منصة "تروث سوشال"، تنصَّل فيه من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بوساطة أميركية، وطالب حماس بإطلاق جميع الأسرى الإسرائيليين "فورا".

وقال معروف إن "مثل هذه المواقف هي التي تمنح مجرم الحرب نتنياهو القوة والقدرة على الاستمرار في جرائمه طالما أنه يحظى بالدعم والتشجيع المطلق لارتكاب المزيد من الجرائم بحق 2.4 مليون إنسان".

وأضاف أن "شعبنا أو مقاومته في غزة لم يكن أبدا المشكلة، بل كانت المشكلة دائما الاحتلال، وما يحدث اليوم في الضفة الغربية والقدس خير دليل".

وفي وقت سابق، خاطب ترامب حماس قائلا "شالوم حماس، وتعني مرحبا ووداعا، ويمكنك الاختيار، إما إطلاق سراح جميع الأسرى الآن، وليس لاحقا، وإعادة فورية لجميع جثث الأشخاص، أو إن الأمر انتهى بالنسبة لك".

ولم يشر ترامب في منشوره إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل 3 مراحل واستملت "إسرائيل" في مرحلته الأولى 33 أسيرا من أسراها بالقطاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب حماس بالجحيم، فيما تؤكد الحركة التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام "إسرائيل" بجميع بنوده، داعيةً الوسطاء إلى الشروع فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابًا "إسرائيليًا" من القطاع ووقفًا كاملًا للحرب.

بينما يريد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مدعومًا بضوء أخضر أميركي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى "الإسرائيليين" في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

وبدعم أميركي ارتكبت "إسرائيل" بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات