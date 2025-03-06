"بينهم أسرى محررون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة.

في نابلس، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت منزلًا في حي النور في شارع تل وفتشته وعاثت فيه خرابًا، واعتقلت منه شابًا.

واقتحمت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عددًا من المنازل شمال القرية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار في بيت لحم واعتقلت عددا من المواطنين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا، بعد مداهمة وتفتيش منزله في المدينة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، قائمة بأسماء الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال في مدن ومحافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، عرف منهم حتى اللحظة:

- المحرر محمد سلمي - قلقيلية

- المحرر موسى صوي - قلقيلية

- فخري سلمي - قلقيلية

- يزن فخري سلمي - قلقيلية

- راشد ناصر رضوان - بلدة عزون - قلقيلية

- عمران حسين - بلدة عزون - قلقيلية

- كريم عمران حسين - بلدة عزون - قلقيلية

- عبد الرحمن عمران حسين - بلدة عزون - قلقيلية

- عبد الله عمران حسين - بلدة عزون - قلقيلية

- أسامة كايد - بلدة عزون - قلقيلية

- محمد بلال حنون - بلدة عزون - قلقيلية

- شريف رشدي - سلفيت

- إبراهيم سمارو - سلفيت

- أحمد الحلبي - سلفيت

- احمد وائل عمار - بلدة قفين - طولكرم

- براء اشرف هرشه - بلدة قفين - طولكرم

- محمد مجدي هرشه - بلدة قفين - طولكرم

- يوسف حاتم ديرية - بيت فجار - بيت لحم

- محمد يوسف عبد السلام طقاطقة - بيت فجار - بيت لحم

- محمد محمود طقاطقة - بيت فجار - بيت لحم

- فادي محمد نصار طقاطقة - بيت فجار - بيت لحم

- احمد انور ثوابتة - بيت فجار - بيت لحم

- عدلي صب لبن - الخليل

- نصر قرقش - نابلس الجديدة - نابلس

- علاء سمرين - بلدة سلوان - القدس



يتبع..

المصدر / وكالات