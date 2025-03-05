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قاسم: سياسة التَّجويع الَّتي يمارسها الاحتلال بغزَّة امتداد لحرب الإبادة

05 مارس 2025 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
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قاسم: سياسة التَّجويع الَّتي يمارسها الاحتلال بغزَّة امتداد لحرب الإبادة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية  حماس، أنَّ استمرار سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، هي امتداد لحرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال ضد القطاع، وتصعيد في إرهابه ضد شعبنا. 

وقال قاسم في تصريح صحافي، إنَّ "هذا السلوك الإرهابي من الاحتلال يزيد ضرورة تطبيق القرارات الهامة التي اتخذتها القمة العربية أمس لجهة إدخال المساعدات وكسر الحصار عن قطاع غزة كخطوات لازمة لمنع مخطط تهجير أهالي القطاع".

وقررت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع، بزعم رفض حركة حماس مقترح ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق المراحل الثلاث 42 يوماً أخرى.

وتطالب حماس بإلزام سلطات الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

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#حماس #قاسم

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