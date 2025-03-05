عضو كنيست يتهم نتنياهو باستغلال منصبه وفقدان أخيه للتهرُّب من واجباته

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

هاجم عضو الكنيست جلعاد كريف (حزب العمل) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه باستغلال ماضيه الشخصي للحصول على الحصانة السياسية، وذلك في أعقاب المواجهات العنيفة التي شهدها الكنيست بين قوات الأمن وعائلات القتلى والأسرى الإسرائيليين أثناء خطاب نتنياهو في الجلسة العامة.

وحسب ما نشرت "القناة السابعة"، (الثلاثاء)، قال كريف: "يستغل الرجل حقيقة أنه شقيق مفجوع لتجنب القيام بواجبه كرئيس وزراء تجاه عائلات الضحايا. هناك استغلال ساخر لهذه الحقيقة، في محاولة للحصول على حصانة لسلوكه غير المسؤول تجاه العائلات الثكلى. إنه تصريح قاسٍ، لكن حان الوقت لقول الأمور كما هي".

احتجاجات العائلات ورفض نتنياهو الاستجابة

وأشار كريف إلى أن عائلات قتلى وأسرى حرب أكتوبر الأخيرة كانت قد تقدمت بطلب مسبق لحضور الجلسة، قائلًا: "لم تكن هناك مشكلة يوم أمس. العائلات أرسلت طلبًا رسميًا قبل يوم من الجلسة، موضحة أنها ستحضر مع ممثلي 40 أسرة، وطلبت الجلوس في الشرفة. ومع ذلك، عندما بدأ الحدث، توجهنا كأعضاء كنيست إلى رئيس الجلسة لفتح الشرفة، لكنه رفض جميع الطلبات. لماذا؟ لأنه كان هناك تحرك متعمد لإسكات الغضب العام، سواء من عائلات القتلى أو عائلات الأسرى".

وأضاف كريف أن هناك ازدواجية في تعامل الحكومة مع العائلات، متسائلًا: "كيف يمكنه تتجاهل مشاعر العائلات، ولا يكلف نفسه عناء زيارة نير عوز أو حتى الاتصال بأسر الأسرى؟".

لجنة تحقيق حكومية في الأفق؟

وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قال كريف: "بالطبع ستكون هناك لجنة تحقيق. نتنياهو لم يشكل لجنة في كارثة ميرون، لكنها أُنشئت في النهاية. وبفضلها، لدينا اليوم تشريعات تنظم الأمر بشكل أكثر فاعلية. ما حدث في الكنيست هو جزء من الغضب الشعبي المتزايد، وهذا الغضب سيؤدي في النهاية إلى تشكيل لجنة تحقيق، وربما أيضًا إلى إنهاء ولاية هذا الرجل، الذي سُجلت باسمه أكبر كارثة حلت بدولة (إسرائيل)".

يُذكر أن الكنيست شهد مؤخرًا توترات متزايدة بين الحكومة والمعارضة، وسط تصاعد الاحتجاجات من العائلات الثكلى التي تطالب بمساءلة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة.