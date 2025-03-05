بعد هجوم 7 أكتوبر...جيش الاحتلال يفرض قيودًا صارمةً على وسائل التَّواصل الاجتماعيِّ

ترجمة فلسطين أون لاين

أعلن الجيش الإسرائيلي إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين جنوده وموظفيه النظاميين، بعد تحقيق كشف عن استغلال حركة حماس لمنصات التواصل لجمع معلومات استخباراتية ساعدتها في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

قيود صارمة على استخدام وسائل التواصل

وحسب ما نشر موقع "معاريف"، اليوم الثلاثاء، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حظرًا شاملًا على تصوير ونشر أي محتوى يتعلق بالمنشآت العسكرية، حتى في المناسبات الرسمية مثل منح الرتب، وأعياد الميلاد، واحتفالات التسريح، إلا بإشراف أمني مباشر. كما ستُفرض عقوبات تأديبية مشددة على أي جندي يقوم بتصوير أو مشاركة محتوى يظهر مواقع عسكرية على الإنترنت.

يأتي ذلك بعد أن كشف التحقيق العسكري أن المعلومات التي استخدمتها حماس لشن هجومها على موقع ناحال عوز كانت من أعلى مستويات الدقة، فقد تضمنت: خرائط تفصيلية للموقع العسكري، توزيع القوات خلال العمليات الروتينية، مواقع الغرف، ومراكز القيادة، والمعدات العسكرية.

التسريبات عبر وسائل التواصل.. ثغرة أمنية خطيرة

أظهر التحقيق أن حماس جمعت كمًّا هائلًا من المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث نشر جنود إسرائيليون صورًا ومقاطع فيديو من داخل القواعد العسكرية دون إدراك خطورة هذه الأفعال.

أحد الأمثلة الصادمة كانت جندية إسرائيلية نشرت مقطع فيديو على تطبيق "ستوري" يُظهر القاعدة العسكرية بالكامل، متنقلة بين الغرف، الأجنحة، والمرافق المختلفة، وهو ما منح حماس تصورًا دقيقًا عن الموقع. وقال مصدر عسكري:

"كان من المذهل حجم المعلومات التي وفرها هذا الفيديو، والأغرب أن أحدًا لم يمنعها من التصوير والنشر!"

تدابير جديدة لسد الثغرات الأمنية

في مواجهة هذه المخاطر، قرر رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء شلومي بايندر، اتخاذ عدة إجراءات جديدة للحد من التسريبات الاستخباراتية، أبرزها:

منع التصوير داخل المنشآت العسكرية تحت أي ظرف.

فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

تصنيف أمني جديد للعديد من الوظائف داخل الجيش، وليس فقط في الوحدات الاستخباراتية.

حظر فتح صفحات على مواقع التواصل للجنود في مواقع حساسة، لمنع بناء ملفات استخباراتية عنهم.



"معلومات مجانية للعدو".. اعترافات استخباراتية

أكدت جهات استخباراتية إسرائيلية أن حماس لم تكن بحاجة إلى هجمات إلكترونية أو أساليب اختراق متقدمة للحصول على المعلومات، بل تمكنت من رصد الروتين العسكري الإسرائيلي ببساطة عبر مراقبة حسابات الجنود.

وقال مسؤول استخباراتي في الجيش الإسرائيلي:

"للأسف، ثقافة نشر الصور والمعلومات على الإنترنت سمحت لحماس بجمع تفاصيل دقيقة عن الجيش الإسرائيلي دون أي جهد يذكر."

يؤكد هذا التحقيق أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت نقطة ضعف أمنية كبرى، ما دفع الجيش الإسرائيلي لاتخاذ تدابير غير مسبوقة للحد من خطر تسريب المعلومات الاستخباراتية إلى الأعداء.