80 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى أكثر من 80 ألف مصل أدوا صلاة العشاء والتراويح في اليوم الخامس من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 80 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى؛ غالبيتهم من القدس أو من داخل أراضي عام 1948.

وفرضت شرطة الاحتلال عدد من الإجراءات العسكرية المشددة على الوصول إلى الأقصى؛ وحرمت آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.

بدورها حثّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان لها في أول أيام شهر رمضان، الفلسطينيين إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة والرباط والاعتكاف، وذلك مع تزايد تضييقات الاحتلال لتقييد وصول المصلين في المسجد خلال شهر رمضان".

وأضافت "لتكن أيام رمضان ولياليه المباركة طاعة ورباطا ومقاومة للعدو وقطعان مستوطنيه، وذودا وحماية للقدس والأقصى حتى تحريرهما من دنس الاحتلال".

كما طالبت الفلسطينيين في كافة المناطق حول العالم بـ"إطلاق أوسع المبادرات والفعاليات التضامنية مع أهلهم في قطاع غزة والضفة والقدس".