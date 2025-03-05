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أرقام صادمة: خسائر فادحة في الحركة الرياضية الفلسطينية بغزة

05 مارس 2025 . الساعة 19:50 بتوقيت القدس
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أرقام صادمة: خسائر فادحة في الحركة الرياضية الفلسطينية بغزة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشفت دراسة للجنة الأولمبية الفلسطينية عن حجم الخسائر الفادحة التي لحقت بالرياضة الفلسطينية في قطاع غزة خلال 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

وذكرت اللجنة في تقرير لها أن العدوان أسفر عن استشهاد المئات من الرياضيين وتدمير مئات المنشآت الرياضية.

وقال محمد العمصي، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، لصحيفة "فلسطين" إن الدراسة وثقت استشهاد نحو 250 لاعب كرة قدم و51 كشافاً و259 رياضياً من اتحادات رياضية مختلفة.

وأضاف العمصي أن أعلى نسبة للشهداء كانت من الفئة العمرية 6-20 عامًا، حيث بلغ عددهم 169 شهيدًا.

وفيما يتعلق بالمنشآت الرياضية، أشار العمصي إلى أن الدراسة رصدت تدمير 265 منشأة رياضية، منها 184 منشأة دمرت كليًا و81 منشأة دمرت جزئيًا.

وشملت المنشآت المدمرة ملاعب كبيرة وصالات رياضية ومقرات للأندية وملاعب تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ومسابح وملاعب لكرة السلة والطائرة والتنس الأرضي ومضمار ألعاب القوى وصالات لكمال الأجسام وإسطبلات للخيول وملاعب خماسية ومنشآت للتعليم الرياضي.

ودعا العمصي الهيئات الرياضية الدولية إلى مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الرياضة الفلسطينية.

وطالب بتوفير بيئة مناسبة للرياضيين الفلسطينيين لممارسة حقهم في اللعب والتدريب.

 

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#غزة #فلسطين #رياضة #الحركة الرياضية

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