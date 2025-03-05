بينهم صحفيّ... إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أصيب شاب بالرصاص الحي، وعشرات المواطنين بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين خلال المواجهات التي اندلعت في المخيم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في أطرافه السفلية ويده، والعشرات بالاختناق بالغاز السام عولجوا ميدانيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء رعيهما المواشي بمحيط قرية التواني بمسافر يطا جنوب الخليل.

وفي سياق آخر، هاجم شبان بالحجارة شاحنة تحمل جرافة لجيش الاحتلال قرب حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

في سياق متصل، اعتدى جيش الاحتلال على مجموعة صحفيين لدى اقتحامه بلدة رافات شمال غرب القدس.

ووفق الشهود، أطلق الجيش الرصاص تجاه الصحفيين، ما أدى إلى سقوط الصحفي يوسف شحادة خلال فراره وإصابته بجروح في رأسه، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

جاء ذلك، بعد وقت قصير من تغطية الصحفيين لهدم الجرافات الإسرائيلية منزلًا يعود للأسير هايل عيسى ضيف الله (58 عامًا) في البلدة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد نحو 930 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500.