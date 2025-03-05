وزارة الصِّحَّة: 35 شهيدًا وصلوا مشافي غزَّة خلال الـ 24 ساعة ماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48,440 شهيد و 111,845 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأعلنت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان، وصول 35 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة (30 شهيد انتشال،1 شهيد متأثر بجراحه،4 شهيد جديد) و 10 إصابات، خلال 24 ساعة الماضية

وبينت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما يتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن جيش الاحتلال قتل 116 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.