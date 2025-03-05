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لم يدخل إلى أجسادهما أي طعام ..

"رفضًا للاعتقال السِّياسيِّ".. الطالبان قواريق وشنطور يواصلان إضرابهما لليوم الـرابع

05 مارس 2025 . الساعة 15:58 بتوقيت القدس
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الطَّالبان قواريق وشنطور يواصلان إضرابهما لليوم الرَّابع رفضًا للاعتقال السِّياسيِّ
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن الحالة الصحية للطالبين عمرو قواريق رئيس مجلس اتحاد الطلبة بجامعة النجاح الوطنية، ومحمد شنطور الطالب بكلية الطب بالجامعة، طرأ تغيير وتراجع عليهما، نتيجة إضرابهما المفتوح عن الطعام والشراب لليوم الرابع.

وأوضحت لجنة الأهالي، في بيان صحافي، أن إضراب الطالبين يأتي احتجاجا على اعتقالهما السياسي المستمر، منذ أكثر من 85 يوما لدى أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

كما لفتت إلى أنّ “هذا الإضراب جاء في ظل صمت إدارة جامعة النجاح الوطنية، التي لم تحرك ساكنًا إزاء استمرار احتجازهما، بل قامت بطرد والد الطالب محمد شنطور والاعتداء عليه خلال محاولته المطالبة بالإفراج عن نجله”.

وبيّنت أن الطالبين يواصلان إضرابهما خلال شهر رمضان المبارك، حيث لم يدخل إلى أجسادهما أي طعام أو شراب منذ بداية الإضراب، ما ينذر بتفاقم أوضاعهما الصحية وسط غياب أي استجابة رسمية لمطالبهما.

وأشارت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، إلى أنها تتابع بقلق بالغ استمرار أجهزة السلطة اعتقال الطالبين قواريق وشنطور، اللذين يقبعان في زنازين السلطة دون أي مسوغ قانوني.

وطالبت، إدارة جامعة النجاح الوطنية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه طلابها المعتقلين، والتحرك العاجل من أجل ضمان الإفراج عنهم، وحماية الحريات الطلابية التي يكفلها القانون.

وأكدت لجنة الأهالي في ختام بيانها، أنَّ صمت الجامعة إزاء هذه الانتهاكات، يعكس موقفًا غير مبرر تجاه قضية تمس طلبتها بشكل مباشر”، داعية كافة المؤسسات الحقوقية والنقابية والفعاليات الوطنية إلى التحرك الفوري والضغط للإفراج عن عمرو قواريق ومحمد شنطور وجميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

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#الاعتقال السياسي #الضفة الغربية

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