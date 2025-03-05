جنوب إفريقيا تتهم (إسرائيل) باستخدام التجويع سلاحًا في حربها على غزة

قالت جنوب إفريقيا إن "(إسرائيل) تستخدم التجويع سلاح حرب" في غزة عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الأحد.

وأوضحت وزارة خارجية جنوب إفريقيا، الأربعاء في بيان لها، أنه "عبر منع دخول الغذاء إلى غزة، تواصل إسرائيل استخدام التجويع سلاحا في الحرب كجزء من الحملة المستمرة التي قضت محكمة العدل الدولية بأنها إبادة جماعية محتملة ضد الشعب الفلسطيني"، في إشارة إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) أمام المحكمة.

ولليوم الرابع على التوالي تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة، وذلك أمام حركة البضائع والمساعدات الإنسانية.

وحذرت مؤسسات دولية من مغبة القرار الإسرائيلي والذي من شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين