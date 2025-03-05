الصِّحَّة بغزَّة: الوزارة لا يوجد لديها مخزونات طبِّيَّة ومعظم المستشفيات تعمل جزئيًّا

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لا يوجد لديها مخزونات طبية في قطاع غزة ومعظم المستشفيات تعمل بشكل جزئي.

وأضاف الدقران في تصريحات صحفية، أن معظم سكان قطاع غزة يبيتون في خيام مهترئة، بسبب عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المرضى فارق الحياة، بسبب عدم الخروج للعلاج خارج غزة.

وطالب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، بالضغط على الاحتلال لتنفيذ الشق الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن من خرجوا للعلاج خارج غزة لم تتجاوز نسبتهم 25% من النسبة المفترض خروجها.

وذكر خليل الدقران، أن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقررت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع، بزعم رفض حركة حماس مقترح ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق المراحل الثلاث 42 يوماً أخرى.

وتطالب حماس بإلزام سلطات الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات ما أدى إلى أكثر 117 شهيداً ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.