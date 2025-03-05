فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جنوب إفريقيا تتهم (إسرائيل) باستخدام التجويع سلاحًا في حربها على غزة

سارَّة نتنياهو تنضمُّ لمهاجمة يائير لابيد..." تجاوز الخطوط الحمراء "

الصِّحَّة بغزَّة: الوزارة لا يوجد لديها مخزونات طبِّيَّة ومعظم المستشفيات تعمل جزئيًّا

حقوقي: الاحتلال يواصل تعذيب الأسرى وتصفيتهم ميدانيًّا في ظلِّ غطاء دوليّ

هل تنجح القمة العربية في كسر الحصار عن غزة؟

باراك: تجديد القتال قد يكون حكم إعدام للأسرى

بعد امتناعها سابقا لحساسيته.. الاحتلال يهدم منازل في القدس خلال "رمضان"

هيئة الأسرى: 110 أسيرًا و21 أسيرًة يواجهون القمع والجوع في سجون الاحتلال

التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي عوامل تضغط على صادرات الاحتلال الإسرائيلي

نادي الأسير: 9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال حتى بداية مارس

الصِّحَّة بغزَّة: الوزارة لا يوجد لديها مخزونات طبِّيَّة ومعظم المستشفيات تعمل جزئيًّا

05 مارس 2025 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: الوزارة لا يوجد لديها مخزونات طبِّيَّة ومعظم المستشفيات تعمل جزئيًّا
متابعة/ فلسطين أون لاين

قال خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لا يوجد لديها مخزونات طبية في قطاع غزة ومعظم المستشفيات تعمل بشكل جزئي.

وأضاف الدقران في تصريحات صحفية، أن معظم سكان قطاع غزة يبيتون في خيام مهترئة، بسبب عدم وفاء الاحتلال بالتزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المرضى فارق الحياة، بسبب عدم الخروج للعلاج خارج غزة. 

وطالب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، بالضغط على الاحتلال لتنفيذ الشق الإنساني من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن من خرجوا للعلاج خارج غزة لم تتجاوز نسبتهم 25% من النسبة المفترض خروجها.

وذكر خليل الدقران، أن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ البروتوكول الإنساني الوارد في اتفاق وقف إطلاق النار.

وقررت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، وقف إدخال المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، وإغلاق المعابر مع القطاع، بزعم رفض حركة حماس مقترح ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق المراحل الثلاث 42 يوماً أخرى.

وتطالب حماس بإلزام سلطات الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات ما أدى إلى أكثر 117 شهيداً ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

تويتر تويتر
#غزة #مستشفيات قطاع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة