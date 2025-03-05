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هيئة الأسرى: 110 أسيرًا و21 أسيرًة يواجهون القمع والجوع في سجون الاحتلال

05 مارس 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن 110 أسرى في سجن عتصيون يواجهون القمع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، فيما تواجه 21 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي حرب وتجويع وعزل مستمر.

وأفادت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أسرى سجن عتصيون يعيشون أوضاعا اعتقالية سيئة للغاية حيث بلغ عدد الأسرى في عتصيون 110 أسيرا من مختلف مناطق الضفة.

وقالت محامية الهيئة وفقا لشهادات الأسرى، أن إدارة سجن عتصيون كثفت عمليات القمع بحق الأسرى حيث وصل عددها إلى ثلاث مرات في الأسبوع وتشمل ثلاث أو أربع غرف في كل مرة.

45 يوما دون استحمام

وأضافت المحامية أن الأسرى لا يوجد لديهم مياه ساخنة للاستحمام منذ 45 يوما بحجة عدم توفر السولار لتسخين المياه وأن معظم الأسرى لم يستحموا منذ أكثر من 40 يوما.

وفيما يخص وجبة السحور التي تقدم لهم عبارة عن 3 شرحات خبز وملعقة مربى صغيرة أو علبة لبن صغيرة لـ 12 أسيرا.

وأضافت المحامية أن جميع الأسرى الذين تمت زيارتهم تعرضوا للضرب الوحشي عند اعتقالهم.

ونوهت محامية الهيئة، أنها عانت المر في طريق الزيارة حيث الطريق التي تدخل منها الى السجن عبارة عن طريق بطول 800 متر وعرة جدا وخطيرة للغاية وضيقة بسبب شروع الاحتلال بحفريات خلف مبنى السجن بهدف غير واضح.

وقالت المحامية انها كلما التقت بآلية ثقيلة خلال الطريق يجبروها على الرجوع للخلف على الرغم من أنها تكون قريبة جدا من مدخل السجن ولكن تضطر إلى الرجوع كامل الطريق لتمر الشاحنات والآليات الثقيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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