نادي الأسير: 9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال حتى بداية مارس

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9500 وذلك حتى بداية شهر آذار/ مارس 2025.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أنّ عدد الأطفال بلغ أكثر 350، وعدد النساء المعتقلات 21، والمعتقلين الإداريين 3405.

وأشار إلى أنّ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير شرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1555 أسيرًا.

وذكر، أن عدد إجمالي الأسرى في السجون بلغ قبل حرب الإبادة أكثر من 5250، وعدد الأسيرات 40، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون 170، وعدد الإداريين نحو 1320

وفي تقارير سابقة، أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال أمَّعن بشكل خطير منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 في قتل الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه بعدة وسائل مما يشكل جريمة حرب واضحة تستوجب محاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الضوء الأخضر لقتل الأسرى العُزل..

وأوضح مركز فلسطين أن عدد الأسرى معلومي الهوية الذين استشهدوا منذ حرب الإبادة على القطاع بلغ 61 أسيراً وهو العدد الأكبر في تاريخ الحركة الأسيرة، بينما هناك مئات الشهداء مجهولي الهوية لم يعلن الاحتلال عن أسمائهم أو مكان احتجاز جثامينهم وهم من أسرى غزة الذين تم اعتقالهم خلال العدوان على القطاع.

وكشف أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع ليصل إلى 298 اسيراً شهيداً منهم 61 شهيداً من المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 2023، لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 70 منهم و يرفض تسليمها لذويهم .

المصدر / فلسطين أون لاين